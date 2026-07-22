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Ван Бомел се разбра с федерацията на Белгия

  • 22 юли 2026 | 03:49
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Ван Бомел се разбра с федерацията на Белгия

Марк ван Бомел ще бъде назначен за нов селекционер на националния отбор на Белгия, твърди местното издание „Nieuwsblad“. Той ще наследи на поста Руди Гарсия, който напусна след отпадането на тима на четвъртфиналите на Световното първенство.

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Според информацията, белгийската футболна федерация вече е постигнала споразумение с бившия полузащитник на Милан и Байерн (Мюнхен). Двете страни са се разбрали за договор до 2028 г. и са обсъдили състава на треньорския щаб.

Марк ван Бомел е фаворит за нов селекционер на Белгия
Марк ван Бомел е фаворит за нов селекционер на Белгия

Изданието отбелязва, че Ван Бомел е известен като силен тактик и треньор, който умее да работи с хората. Като недостатък се посочва фактът, че нидерландецът не владее френски език. Въпреки това, нидерландецът възнамерява да подобри езиковите си умения, като се има предвид, че говори свободно немски, английски, италиански и испански.

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