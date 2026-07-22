Интер заби 16 гола на германски аматьори в първата си проверка за лятото

Италианският шампион Интер днес е изиграл първата си проверка от предсезонната си подготовка в Германия, като тя е била при закрити врата срещу местен аматьорски тим. Става въпрос за контрола срещу шестодивизионния Аасен, като „нерадзурите“ са спечелили с впечатляващия резултат 16:0.
Приятелската среща е послужила на наставника Кристиан Киву да оцени няколко завърнали се от наеми футболисти като Бенжамен Павар, Кристиян Аслани и Ебенизър Акинсанмиро, а също така и играчи от клубната академия като Матия Марело, Матия Москони и Лука Топалович. През първото полувреме са били отбелязани шест гола, а през втората част – десет попадения, като румънският специалист е използвал два различни състава.
Мачът е започнал с два гола на Давиде Фратези (1), като те са били последвани от хеттрик на Топалович (15', 20', 38') и попадение на Москони (43') . След почивката Франческо Пио Еспозито (52', 67', 82', 87', 89') забил цели пет гола, с по два са се отчели Анди Диуф (48', 64') и Мохамаду Идрису (60', 75') , а Федерико Димарко (69') добавил едно попадение.
Първата открита контрола на Интер през това лято ще бъде срещу втородивизионния германски Карлсруе в неделя.
ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ: Ди Дженаро, Павар, Аслани, Бастони, Енрике, Фратези, Жиелински, Акинсанмиро, Марело, Москони, Топалович
ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ: Х. Мартинес, Бисек, Бовио, Аугусто, Диуф, Барела, Станкович, Мхитарян, Димарко, Еспозито, ИдрисуДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google