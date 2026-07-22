Деца налазиха ЦСКА за автографи

Група от десет деца се залепи до автобуса на ЦСКА при пристигането на армейците в Баку.

ЦСКА кацна с огромен самолет в горещия Баку

Утре "червените" излизат срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Феновете искаха да си вземат автографи, а едно от децата развя голямо португалско знаме. Излизането на отбора на Христо Янев от летището в азербайджанската столица се проточи заради забавянето на Леандро Годой и Йоанис Питас на проверката от гранична полиция. По-късно днес пред медиите ще говорят Янев и нападателят Жоел Цварц.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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