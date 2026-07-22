ЦСКА кацна с огромен самолет в горещия Баку

Отборът на ЦСКА пристигна в столицата на Азербайджан след полет, продължил два часа и половина. Армейският тим излетя в 9:50 часа от аерогара "Васил Левски" с луксозен и огромен AirBus 330.

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Футболистите на Христо Янев завариха горещина в Баку - 33 градуса по Целзий. По-късно днес "червените" ще имат пресконференция и тренировка на стадион "Тофик Бахрамов", където утре ще премерят сили с Карабах в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Пред медиите ще говорят наставникът Янев и централният нападател Жоел Цварц.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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