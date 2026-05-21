Кога министър Керязов ще даде лиценз на БФАС?

  • 21 май 2026 | 14:29
Вчера председателят на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) Дилян Попов публикува в социалните мрежи информация за срещата му с новия министър на спорта Енчо Керязов. Един от най-успешните български навигатори определи темата на разговора с министъра като „бъдещето на родния автомобилизъм“.

„Имах възможност да дискутирам на дълго с министър Керязов проблемите в автомобилния спорт и начините за тяхното решаване – написа Попов. – Представих подробен план и визия за развитие на спорта у нас, като по препоръка на министър Керязов, официално подадох мотивирана молба за възстановяване на спортния лиценз на БФАС.

„Министърът реагира позитивно и разпореди бърза проверка на документите, обещавайки в рамките на следващата седмица да има решение на въпроса.“

На 11 май тази година ВАС отсъди в полза на БФАС по делото, заведено срещу заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която той отне лиценза на федерацията в последния си ден на поста.

А веднага след решението на ВАС Попов заяви пред Sportal.bg, че БФАС ще припознае календара, представен от АФБ и ще добави нови състезания в него, за да бъде спасен сезон 2026 в автомобилния спорт у нас.

Попов обясни, че това ще се случи ако организаторите имат желание да работят с БФАС и също така състезанията им отговарят на изискванията на безопасност на федерацията.

След решението на ВАС у нас се проведе едно състезание – новото планинско „Царево“, което се отличи с добра организация, интересно трасе и сериозен интерес от страна на пилотите и публиката.

В края на месеца – 30-31 май, трябва да стартира и рали шампионата, който включва най-популярните състезания у нас, като първият кръг ще е „Дряново“.

В деня, в който ВАС публикува решението си, председателят на рали комисията на АФБ Пламен Иванов гостува в Sportal Motorsport и разказа за плановете за рали шампионата през 2026 година.

Все още обаче няма информация както от БФАС, така и от Иванов дали рали „Дряново“ и последващите стартове ще станат част от календара на федерацията.

