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Пилоти бойкотираха планинско след тежка катастрофа

  • 13 юли 2026 | 13:41
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Пилоти бойкотираха планинско след тежка катастрофа

Две трети от пилотите, заявени за планинското състезание “Раховец - Лясковец” не стартираха в състезателните маншове вчера. 31 пилоти бяха заявени за втория кръг на планинския шампионат, който се проведе до Велико Търново, 10 от тях караха вчера и съответно бяха класирани.

Реакцията на пилотите дойде след тежката катастрофа Илия Бояджиев (Лада) в събота, след която той беше транспортиран в болница във Велико Тървоно, а по-късно беше преместен в “Пирогов” в София. АФБ разпространи изявление на федерацията относно състоянието на Бояджиев, в което се казва, че “към момента няма опасност за живота на Илия Бояджиев”.

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“Извършените медицински изследвания не установяват тежки животозастрашаващи травми, като състоянието му остава под наблюдението на специалистите и предстои необходимото лечение и възстановяване”, се казва още в съобщението.

Според информация от негови приятели, председателят на АСК “Стара Загора” е претърпял операция на корема, има четири спукани ребра и счупена челюст.

Пилотите, които отказаха да стартират в планинското състезание вчера, обсъдиха условията по трасето с директора на надпреварата Димитър Стефанов и председателя на спортните комисари Валентин Бонев. В клипче, разпространено в социалните мрежи се чува част от дискусията, като пилотите обясняват, че трасето не е измито, за разлика от другите години и също така, опасните места не са обезопасени с бали слама - като дървото, в която се удари колата на Бояджиев при инцидента му в третия тренировъчен манш в събота.

Снимка: Профил на Андрей Стефанов във Фейсбук

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