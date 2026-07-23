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Лига на конференциите: 40 мача в един ден – кои са най-интересните?

  • 23 юли 2026 | 07:00
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Лига на конференциите: 40 мача в един ден – кои са най-интересните?

Футболният четвъртък обещава да бъде един от най-натоварените и вълнуващи дни в европейските клубни турнири през това лято. Програмата на Лига на конференциите предлага внушителните 40 мача от втория квалификационен кръг, като в игра влизат отбори с богата история и сериозни амбиции за достигане до турнирната фаза.

На сцената излиза и Лудогорец. Тимът от Разград ще премери сили с Апоел (Тел Авив), част от който е българският национал Андриан Краев. Двубоят ще се играе на неутрален терен в Унгария. Лудогорец вече стартира сезона с минимален успех срещу Локомотив (Пловдив), но не убеди с представянето си. "Орлите" още не са приключили със селекцията и тепърва се очаква да се подсилят с още качествени футболисти, но преди това ще имат трудната задача да елиминират един от грандовете на Израел.

Белгийският Гент ще играе срещу ЛНЗ Черкаси на неутрален терен в Полша. Срещата е насрочена за 18:30 часа и ще бъде сериозен тест за „индианците“, които са редовни участници в елиминационните фази на турнира. Гент влиза в двубоя като фаворит, но украинците със сигурност не са за подценяване.

ФК Копенхаген започва своя поход срещу Полися (Житомир). След успешните си кампании в Шампионската лига през последните години, датският гранд има сериозни амбиции в Лигата на конференциите. Тимът разполага с опитен състав, който трябва да наложи волята си още в първия двубой.

Дери Сити, който отпадна от ЦСКА в Лига Европа, ще гостува на Риека, а елимнираният от Левски в пресявките на Шампионска лига Борац (Баня Лука) ще е домакин на молдовския Петрокуб.

От останалите мачове като най-интересни се очертават Войводина - Аякс и Пакш - Панатинайкос, който ще излъчи съперника на ЦСКА 1948 в следващия кръг, ако българският отбор елиминира Спартак (Търнава).

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