Аякс вкара четири на сърби в дебюта на Мичел

Трикратният европейски клубен шампион Аякс започна тазгодишната си кампания на Стария континент с убедителен успех като гост с 4:1 срещу сръбския Войводина в среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят бе дебют за новия наставник на гранда от "страната на лалетата" Мичел, който до миналия сезон води испанския Жирона.

Starting 26/27 with a win in Serbia! ❌❌❌ pic.twitter.com/SwrEBxcVFL — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2026

Нидерландците изпитаха известни колебания през първото полувреме, когато Дейви Клаасен вкара за тях ранен гол в 3-тата минута, но Петър Сукачев изравни за западните ни съседи в 28-ата минута. Все пак Стивън Бергхаус върна предимството за своите в 38-ата минута и даде необходимото самочувствие на тима си за след почивката.

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Тогава Оскар Глох вкара за 3:1 в 52-рата минута, а крайният резултат оформи Мохамед Абдала в 3-тата минута на добавеното време, с което на практика направи повече от протоколен реванша идната седмица на 30-и юли (четвъртък) от 21:00 часа българско време на „Йохан Кройф Арена".

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