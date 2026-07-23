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  3. Аякс вкара четири на сърби в дебюта на Мичел

Аякс вкара четири на сърби в дебюта на Мичел

  • 23 юли 2026 | 23:42
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Аякс вкара четири на сърби в дебюта на Мичел

Трикратният европейски клубен шампион Аякс започна тазгодишната си кампания на Стария континент с убедителен успех като гост с 4:1 срещу сръбския Войводина в среща от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят бе дебют за новия наставник на гранда от "страната на лалетата" Мичел, който до миналия сезон води испанския Жирона.

Нидерландците изпитаха известни колебания през първото полувреме, когато Дейви Клаасен вкара за тях ранен гол в 3-тата минута, но Петър Сукачев изравни за западните ни съседи в 28-ата минута. Все пак Стивън Бергхаус върна предимството за своите в 38-ата минута и даде необходимото самочувствие на тима си за след почивката.

Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг
Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг

Тогава Оскар Глох вкара за 3:1 в 52-рата минута, а крайният резултат оформи Мохамед Абдала в 3-тата минута на добавеното време, с което на практика направи повече от протоколен реванша идната седмица на 30-и юли (четвъртък) от 21:00 часа българско време на „Йохан Кройф Арена".

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