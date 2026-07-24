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Дери Сити затрудни Риека, Борац разгроми молдовци

  • 24 юли 2026 | 00:23
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Дери Сити затрудни Риека, Борац разгроми молдовци

Отстраненият от ЦСКА в Лига Европа Дери Сити измъчи хърватския Риека във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ирландците отново показаха, че са корав съперник и загубиха само с 0:1 визитата си на "Руйевица".

Риека отправи 10 удара до почивката, но нито един от тях не беше точен. В началото на второто полувреме хърватите вдигнаха темпото и стигнаха до попадение, дело на Тони Фрук. Последваха още положения пред вратата на Дери Сити, но ирландците не позволиха да се стигне до още голове във вратата им.

Борац (Баня Лука) взе солиден аванс срещу Петрокуб. След като отпадна от Левски в пресявките на Шампионската лига, тимът от Босна и Херцеговина се прехвърли в Лигата на конференциите и победи молдовския си опонент с 3:0.

Дамир Хреля откри резултата в полза на Борац в 20-ата минута, а другите попадения за състава на Винко Маринович отбелязаха Лука Юричич (64') и Анте Рогулич (86').

Партизан нямаше проблеми в домакинството си на люксембургския УНА Щрасен. "Гробарите" постигнаха победа с 4:0 и вече могат да мислят за следващия кръг. Ибрахим Зубайру вкара два от головете за тима на Саша Илич, а по веднъж се разписаха Ерик Койзек и Огнен Угрешич.

Шотландският Мъдъруел взе добър аванс срещу ХБ Торсхавн - 2:0. Шкендия поведе при визитата си на Браво в Словения, но допусна обрат и отстъпи с 1:2, а друг словенски тим - Копер, спечели с 2:0 гостуването си на Рунавик във Фарьорските острови.

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