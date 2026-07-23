ФКСБ се провали насред Букурещ, равенства за отборите от Клуж

ФКСБ сензационно загуби с 2:3 от латвийския Ауда домакинството си от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите. Румънският гранд разочарова над 13 000 зрители по трибуните на "Арена Национала", които не можеха да повярват, че любимците им са допуснали поражение от толкова непретенциозен съперник.

След успеха срещу Арджеш на старта на първенството, ФКСБ очакваше лесно да вземе преднина срещу Ауда преди реванша следващата седмица. Вместо това, гостите излязоха напред още в 5-ата минута чрез капитана си Едуардс Дашкевичс. Октавиан Попеску изравни в средата на първата част, но Бартелеми Диедиу вкара втори гол за латвийците в 32-рата минута. След почивката новото попълнение на ФКСБ Аймен Бутатау се разписа за 2:2, но в добавеното време Кадер Коне донесе успеха на Ауда.

Другите румънски представители в турнира също нямаха поводи за радост. ЧФР Клуж стигна само до 1:1 при визитата си на Алашкерт. Титуляр за "железничарите" беше бившият халф на ЦСКА Карло Мухар.

Алашкерт направи много силно първо полувреме и заслужено откри резултата с попадение на Рафаел Жезус в 35-ата минута. ЧФР се активизира през втората част и успя да изравни с гол на Андреас Сфайт в 46-ата минута след асистенция на Мухар.

Задачата на Университатя (Клуж) срещу Бран беше още по-тежка. Норвежкият тим пристигна след две поредни победи в местното първенство и поведе с 2:0, но домакините реагираха в края на двубоя и се добраха до равенство 2:2.

Головете за Бран бяха дело на Никлас Кастро (40') и Феликс Море (53'), а за Университатя (Клуж) се разписаха Йово Лукич (85') и Педро Пиньо (87').

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