Панатинайкос си тръгна спобеда от Унгария, Житомир и ФК Копенхаген сътвориха голово шоу

Панатинайкос се доближи до третия квалификационен кръг в Лига на конференциите, след като победи с 2:1 Пакш в Унгария. Няколко футболисти направиха официален дебют за гръцкия гранд. Сред тях беше и привлеченият от Интер Стефан де Фрай, който излезе с капитанската лента.

Първото полувреме беше равностойно, но ПАО поведе в 41-вата минута с автогол на Габор Ваш. В началото на второто полувреме Сантино Андино удвои аванса на "детелините", а почетното попадение за Пакш реализира 39-годишният Даниел Бьоде в 71-вата минута.

В истинска голова фиеста се превърна сблъсъкът между Полися (Житомир) и ФК Копенхаген. Двата отбора направиха зрелищно 3:3, от което по-доволни със сигурност са датчаните.

Роберт изведе ФК Копенхаген напред в 4-тата минута, но още в следващата атака Игор Краснопир изравни, а в 36-ата минута Фьодор Андрийович вкара втори гол за украинците. Отново Роберт се разписа за 2:2 в 55-ата минута, а в края съперниците си размениха по още едно попадение чрез Мадс Мадсен и Олександър Филипов.

Швейцарският Лугано се наложи с 1:0 у дома над Дукаджини от Косов. Гола отбеляза Ренато Щефен в 31-вата минута, а в 87-ата Арванит Реджай от гостите получи директен червен картон.

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