Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига на конференциите - квалификации
  3. БАТЕ не се огъна срещу Сион, ГАИС ликува в скандинавско дерби

БАТЕ не се огъна срещу Сион, ГАИС ликува в скандинавско дерби

  • 23 юли 2026 | 22:12
  • 197
  • 0
БАТЕ не се огъна срещу Сион, ГАИС ликува в скандинавско дерби

БАТЕ Борисов и Сион завършиха 1:1 в среща от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите. Мачът се игра на неутрален терен в Азербайджан. Сион беше определян за изявен фаворит, но БАТЕ успя да се противопостави и да запази шансове преди реванша в Швейцария.

През цялото време Сион беше отборът, който диктуваше темпото и се стремеше да атакува. В 16-ата минута обаче Владислав Варакса откри в полза на БАТЕ и беларусите се затвориха в половината си. Гостите изравниха малко преди почивката чрез Уинсли Ботели, а през втората част не съумяха да материализират надмощието си.

Шведският ГАИС победи с 1:0 датския Нордселанд в Гьотеборг. Единственото попадение в скандинавското дерби реализира Матео дьо Бриен в 42-рата минута.

Домакините бяха по-активни преди почивката и заслужено поведоха с попадение на канадския халф Дьо Бриен. През второто полувреме Норселанд се настани в противниковата половина, но не създаде почти никакви положения и ще трябва да прави обрат в реванша, ако иска да продължи напред.

Бейтар (Йерусалим) надви с 1:0 като гост АЕК Ларнака. Победното попадение за израелския тим заби Браян Карабали в 77-ата минута. Малко преди това Майк ван дер Хоорн от АЕК получи червен картон.

В друг мач тази вечер Вадуц срази с 4:0 Атлетик Клуб Ескалдес. Тимът от Лихтенщайн, който се състезава в първенството на Швейцария, беше пълен господар на терена. Два гола вкара Миша Еберхард, а в края на двубоя се разписаха Хуан Кабрера и ветеранът Деян Соргич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

  • 23 юли 2026 | 21:22
  • 2002
  • 0
Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

  • 23 юли 2026 | 22:07
  • 5609
  • 3
Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг

Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг

  • 23 юли 2026 | 21:06
  • 5773
  • 1
Съотборник на Груев се мести в САЩ

Съотборник на Груев се мести в САЩ

  • 23 юли 2026 | 20:42
  • 725
  • 0
От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

  • 23 юли 2026 | 20:06
  • 4375
  • 5
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

  • 23 юли 2026 | 19:47
  • 12025
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 94788
  • 532
Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

  • 23 юли 2026 | 21:30
  • 21930
  • 39
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 17015
  • 22
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 41891
  • 49
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 9096
  • 8
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 25975
  • 29