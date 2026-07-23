БАТЕ не се огъна срещу Сион, ГАИС ликува в скандинавско дерби

БАТЕ Борисов и Сион завършиха 1:1 в среща от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите. Мачът се игра на неутрален терен в Азербайджан. Сион беше определян за изявен фаворит, но БАТЕ успя да се противопостави и да запази шансове преди реванша в Швейцария.

През цялото време Сион беше отборът, който диктуваше темпото и се стремеше да атакува. В 16-ата минута обаче Владислав Варакса откри в полза на БАТЕ и беларусите се затвориха в половината си. Гостите изравниха малко преди почивката чрез Уинсли Ботели, а през втората част не съумяха да материализират надмощието си.

Шведският ГАИС победи с 1:0 датския Нордселанд в Гьотеборг. Единственото попадение в скандинавското дерби реализира Матео дьо Бриен в 42-рата минута.

Домакините бяха по-активни преди почивката и заслужено поведоха с попадение на канадския халф Дьо Бриен. През второто полувреме Норселанд се настани в противниковата половина, но не създаде почти никакви положения и ще трябва да прави обрат в реванша, ако иска да продължи напред.

Бейтар (Йерусалим) надви с 1:0 като гост АЕК Ларнака. Победното попадение за израелския тим заби Браян Карабали в 77-ата минута. Малко преди това Майк ван дер Хоорн от АЕК получи червен картон.

В друг мач тази вечер Вадуц срази с 4:0 Атлетик Клуб Ескалдес. Тимът от Лихтенщайн, който се състезава в първенството на Швейцария, беше пълен господар на терена. Два гола вкара Миша Еберхард, а в края на двубоя се разписаха Хуан Кабрера и ветеранът Деян Соргич.

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