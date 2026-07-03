От Милан вече са се срещнали с представители на Рафаел Леао и са поставили своите условия

Директорите на италианския Милан са се срещнали с представителите на Рафаел Леао и са изложили план за потенциална раздяла с португалеца за сума в рамките на 60-70 милиона евро, като това би могло да бъде и под формата на наем със задължение за закупуване на футболиста от Тотнъм или Манчестър Юнайтед, съобщава Sky Sport Italia. Нападателят имаше труден сезон под ръководството на старши треньора Масимилиано Алегри. Неуспехът за класиране за Шампионската лига доведе до уволнението на наставника и привличането на Рубен Аморим, но „росонерите“ все още не са уверени, че искат да запазят високоплатения Леао.

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Договорът на португалския национал изтича през юни 2028 година, а преговорите за удължаването му са в застой от месеци. Желаните 60-70 милиона евро при продажба на Рафаел Леао, биха били достатъчно, за да реализира клубът значителна печалба, тъй като футболистът бе купен през 2019-а за сума, която в крайна сметка нарасна до 49.5 милиона евро. Потенциален наем би улеснило намирането на подходящ купувач. Досега предложения са постъпили само от турските Галатасарай и Фенербахче, но Леао е насочил поглед към Висшата лига или Ла Лига. Манчестър Юнайтед и Тотнъм, както и други клубове от Англия проявяваха интерес към играча в последните трансферни прозорци, но сумата изглежда силно завишена с оглед на слабия сезон, който крилото изигра.

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Снимки: Gettyimages