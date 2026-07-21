Агбонлахор похвали Унай Емери, че се е отървал от “гнила ябълка”

Бившият английски национал Габриел Агбонлахор оцени кариерата на нападателя Джон Дюран в Астън Вила.

Вчера колумбиецът подписа с Бенфика под наем от Ал-Насър с опция за откупуване от 30 милиона евро. През януари 2025 г. нападателят премина в саудитския клуб за 77 милиона евро от Астън Вила, воден от Унай Емери.

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„Когато Джон Дюран напусна Астън Вила, мнозина бяха недоволни, но старши треньорът постъпи правилно. Понякога има лоши ябълки. И Унай Емери заслужава признание за това, че се отърва от него. Бих ли го искал обратно? „Не, мисля, че щеше да предизвика истински хаос в съблекалнята“, каза Агбонлахор.

Дюран игра под наем за руския Зенит през втората половина на сезон 2025/26. Колумбиецът изигра 9 мача във всички състезания, като вкара два пъти от дузпа.

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Снимки: Imago