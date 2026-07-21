Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Агбонлахор похвали Унай Емери, че се е отървал от “гнила ябълка”

Агбонлахор похвали Унай Емери, че се е отървал от “гнила ябълка”

  • 21 юли 2026 | 21:37
  • 1296
  • 0
Агбонлахор похвали Унай Емери, че се е отървал от “гнила ябълка”

Бившият английски национал Габриел Агбонлахор оцени кариерата на нападателя Джон Дюран в Астън Вила.

Вчера колумбиецът подписа с Бенфика под наем от Ал-Насър с опция за откупуване от 30 милиона евро. През януари 2025 г. нападателят премина в саудитския клуб за 77 милиона евро от Астън Вила, воден от Унай Емери.

Португалски гранд е поредният нов клуб на Джон Дюран
Португалски гранд е поредният нов клуб на Джон Дюран

„Когато Джон Дюран напусна Астън Вила, мнозина бяха недоволни, но старши треньорът постъпи правилно. Понякога има лоши ябълки. И Унай Емери заслужава признание за това, че се отърва от него. Бих ли го искал обратно? „Не, мисля, че щеше да предизвика истински хаос в съблекалнята“, каза Агбонлахор.

Дюран игра под наем за руския Зенит през втората половина на сезон 2025/26. Колумбиецът изигра 9 мача във всички състезания, като вкара два пъти от дузпа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мялби почти отказа Линкълн Ред Импс с класика в първия мач

Мялби почти отказа Линкълн Ред Импс с класика в първия мач

  • 21 юли 2026 | 21:33
  • 619
  • 0
Слован взе солидна преднина в Грузия

Слован взе солидна преднина в Грузия

  • 21 юли 2026 | 21:22
  • 567
  • 0
Сабах не успя да реши всичко срещу финландския шампион

Сабах не успя да реши всичко срещу финландския шампион

  • 21 юли 2026 | 21:18
  • 742
  • 0
Започнаха битките във втория предварителен кръг на Шампионската лига

Започнаха битките във втория предварителен кръг на Шампионската лига

  • 21 юли 2026 | 21:11
  • 7581
  • 1
Играят се три мача от Лигата на конференциите

Играят се три мача от Лигата на конференциите

  • 21 юли 2026 | 21:09
  • 5011
  • 0
Блатер пак нападна Инфантино: Да си върнем футбола

Блатер пак нападна Инфантино: Да си върнем футбола

  • 21 юли 2026 | 21:03
  • 683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:1 Локо (Сф)

Ботев (Пд) 0:1 Локо (Сф)

  • 21 юли 2026 | 20:42
  • 15213
  • 16
Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 40785
  • 179
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

  • 21 юли 2026 | 19:09
  • 14907
  • 22
Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

  • 21 юли 2026 | 16:23
  • 20468
  • 48
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 21841
  • 82
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 17956
  • 31