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Астън Вила излезе с конкретна оферта за Гарначо

  • 21 юли 2026 | 17:36
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Астън Вила е отправил оферта към Челси за Алехандро Гарначо, разкри Фабрицио Романо. Предложението е за наем с опция за закупуване в края на сезона.

Този ход на клуба от Бирмингам удря по амбициите на Рома, Фиорентина, Наполи и Милан, които също имат интерес към аржентинското крило.

Гарначо изпитва трудности да намери игрово време след трансфера си от Манчестър Юнайтед за 46,2 милиона евро миналото лято и търси място, където да намери постоянство във формата си.

През последните месеци Гарначо многократно бе свързван с преминаване в Серия А, най-вече в Рома и Наполи. Въпреки това изглежда, че „джалоросите“ са се отказали от интереса си, за да се съсредоточат върху Крисенсио Съмървил от Уест Хам.

От Челси и Астън Вила подготвят още един, а може би и два трансфера
От Челси и Астън Вила подготвят още един, а може би и два трансфера
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