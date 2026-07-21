От Челси и Астън Вила подготвят още един, а може би и два трансфера

Ръководствата на Астън Вила и Челси продължават сериозните разговори на високо ниво, информира “Дейли Мейл”. Двата клуба вече постигнаха впечатляваща договорка за Морган Роджърс, който ще премине на “Стамфорд Бридж” за впечатляващите 117 милиона паунда. Именно по време на тези разговори на преден план е излязло още едно име и възможност. Това е Николас Джаксън, който може да поеме в обратната посока. Лондончани имат няколко футболисти, с които искат да се разделят, за да могат едновременно да подобрят финансовото си състояние и същевременно да се отърват от футболисти, които не са желани от новия мениджър Чаби Алонсо.

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Именно в тази категория попада Джаксън, който прекара миналата кампания под наем в Байерн Мюнхен. Бирмингамци за проявявали интерес към него още преди година, а мениджърът на тима Унай Емери е фен на футболиста. От “Вила Парк” обновяват състава си сериозно през това лято, а атаката е една от зоните, където ще се нуждаят от сериозно подсилване, особено на засилващите се спекулации за бъдещето на Оли Уоткинс. Не е ясно каква е сумата, която от Челси са поискали за Джаксън, но той е оценяван на около 40 милиона евро. Лондончани са предложили на колегите си от Астън Вила и Алехандро Гарначо, който също не попада в сметките на Чаби Алонсо и му се търси нов отбор.

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Снимки: Gettyimages