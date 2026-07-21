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От Хамбургер също почетоха паметта на Кийгън и Уве Зеелер

  • 21 юли 2026 | 18:01
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От Хамбургер също почетоха паметта на Кийгън и Уве Зеелер

Футболистите и треньорите на германския елитен Хамбургер ШФ почетоха паметта на клубните икони Кевин Кийгън и Уве Зеелер с минута мълчание преди началото на предсезонния лагер в австрийския зимен център Лангенфелд.

Бившият треньор на Англия и звезда на футбола от 70-те години Кийгън си отиде вчера на 75-годишна възраст след продължителна битка с рака. Той игра за Хамбургер ШФ между 1977-а и 1980-а година и по това време спечели два пъти най-престижната индивидуална награда във футбола „Златната топка“. Също така дните съвпадат с четвъртата година от смъртта на Зеелер.

Почина легендарният Кевин Кийгън
Почина легендарният Кевин Кийгън

„Спомняме си двама наистина велики играчи, които формираха не само нашият клуб като успешен, но и оставиха следа във футбола в Германия и целия футболен свят“, каза членът на борда на Хамбургер ШФ Ерик Хувер в началото на тренировката, се вижда на видеозапис на клубната страница.

Кевин Кийгън ни напуска прекалено рано, а той е абсолютен шампион. Почивай в мир, „Могъща мишка“! А също така днес е четвъртата годишнина, откакто ни напусна „Нашият Уве. Никога не можеш да намериш достатъчно думи за него. Той ни даде моралния компас, към който се чувстваме отдадени“.

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Кийгън се сблъска с бившия мениджър на Манчестър Юнайтед Алекс Фъргюсън, когато „неговият отбор Нюкасъл“ се бореше за титлата във Висшата лига през 1996-а.

Нюкасъл пропиля голяма преднина, а Кийгън загуби самообладание в телевизионно интервю по време на „сблъсъка“, когато хората на Фъргюсън в крайна сметка взеха титлата.

Според агенция РА, по повод смъртта му сър Алекс е казал Track Radio: „Изпитвах огромно уважение към него. Имахме много дуели, когато беше мениджър на Нюкасъл, но трябва да кажа, че работата, която свърши в Нюкасъл, беше фантастична. Той вдъхна нов живот на този клуб и донесе онзи ентусиазъм и фанатизъм, какъвто могат да донесат истинските фенове".

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