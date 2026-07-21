Стоичков тъгува за един от своите идоли

Българската легенда Христо Стоичков изрази тъгата си от кончината на великия английски футболист Кевин Кийгън. Вчера носителят на “Златната топка” за 1978-а и 1979-а почина на 75-годишна възраст след боледуване от рак.

Алън Шиърър, Принц Уилям, Тони Блеър и куп футболни и обществени личности показаха уважението си към легендата Кийгън

“￼ Ти беше един от моите идоли! Един от хората, които ме вдъхновиха да мисля само за футбол! Съдбата те прати да бъдеш треньор на Англия в последния ми мач за България! На Българска армия! Заедно с Димитър Пенев и Йохан Кройф! ￼Почивай в мир, Кевин Кигън!”, написа Стоичков към снимка на Кийгън, която публикува във Фейсбук.

Въпросният двубой, който Камата визира, е европейската квалификация между България и Англия на 9 юни 1999 г, която завършва при равенство 1:1. Тогава именно капитанът Стоичков асистира за гола на Георги Марков веднага след като Алан Шиърър дава аванс на “Трите лъва”.

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