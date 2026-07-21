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Футболисти, треньори и ръководството на Дунав ще дадат старт на кръводарителна кампания в Русе

  • 21 юли 2026 | 11:52
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Футболисти, треньори и ръководството на Дунав ще дадат старт на кръводарителна кампания в Русе

Футболен клуб Дунав (Русе) и лечебни заведения „Медика“ организират съвместна кръводарителна кампания. Тя ще започне на 22 юли от 13:00 часа в отделението по трансфузионна хематология на Университетската болница „Медика Русе“, съобщиха от лечебното заведение. В инициативата се очаква да се включат повече от 50 футболисти, представители на треньорския щаб и ръководството на русенския клуб. С личния си пример те ще подкрепят доброволното кръводаряване и ще насърчат повече хора да станат кръводарители, съобщиха още от лечебното заведение.

От „Медика“ припомнят, че дарената кръв е жизненоважна при спешни състояния, тежки операции, травми, раждания и лечението на пациенти с различни заболявания. Едно кръводаряване може да помогне на повече от един пациент, тъй като кръвта се разделя на отделни кръвни съставки. Основната цел на кампанията е да подпомогне осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни продукти, както и да популяризира доброволното и безвъзмездно кръводаряване, отбелязаха още от лечебното заведение. 

БТА припомня, че за първите шест месеца след откриването на отделението по трансфузионна хематология на Университетска болница „Медика Русе“ през него са преминали над 1050 доброволни кръводарители. 

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