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Българин започва подготовка с Болоня

  • 29 юни 2026 | 16:48
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Българин започва подготовка с Болоня

Младежкият национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с Болоня на 7 юли, съобщиха от италианския клуб. Новият старши треньор на тима от Серия "А" Доменико Тедеско иска да се запознае с качествата на 19-годишния ляв бранител, след което ще прецени дали ще разчита на българина за срещите от елита на италианското калчо през следващата кампания, или младокът ще бъде преотстъпен, за да трупа игрови опит.

Интерес към Папазов има от три клуба от втория италиански ешелон, както и от Ещрела Амадора и Сервет, но първо се очаква решението на Тедеско. Младокът направи отличен сезон с втория отбор на Болоня, като записа гол и асистенция в 37 мача. От клуба са доволни от българина и искат да продължат договора му, който е до лятото на 2028 г., като вече водят преговори за условията за нов контракт с мениджърите на играча. Папазов е юноша на Ботев (Пловдив), а преди две години премина на "Ренато Дал'Ара".

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