Челси също се нареди на опашката за Джон Стоунс

Бранителят на Англия Джон Стоунс е в списъка на Челси за подсилване на центъра на защитата през това лято, твърди "Ди Атлетик". 32-годишният футболист е свободен агент, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. След здравословните проблеми, които имаше през последните два сезона, той показа добра форма по време на Световното първенство и взе участие в пет от осемте мача на Англия.

Наред с перспективните играчи, с които разполага, новият мениджър на лондончани Чаби Алонсо, иска да добави и някои опитни футболисти. Точно по тази причина клубът прояви интерес и към 34-годишния Гранит Джака. Съндърланд обаче блокира опитите на Челси за швейцареца.

Арсенал избра заместник на контузения Салиба

Вчера се появи информация, че в Арсенал също мислят да привлекат Стоунс, след като Уилям Салиба получи тежка контузия по време на Мондиал 2026. Микел Артета познава много добре качествата на бранителя от времето, което прекара в Манчестър Сити като асистент на Джосеп Гуардиола.

Chelsea have added England international John Stones to the list of centre-backs they are considering signing this summer.



Stones is available as a free agent after his contract expired at Manchester City. The 32-year-old impressed for England as they reached the World Cup… pic.twitter.com/476UPTrL2I — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 21, 2026

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