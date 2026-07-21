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  3. Челси също се нареди на опашката за Джон Стоунс

Челси също се нареди на опашката за Джон Стоунс

  • 21 юли 2026 | 12:42
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Бранителят на Англия Джон Стоунс е в списъка на Челси за подсилване на центъра на защитата през това лято, твърди "Ди Атлетик". 32-годишният футболист е свободен агент, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. След здравословните проблеми, които имаше през последните два сезона, той показа добра форма по време на Световното първенство и взе участие в пет от осемте мача на Англия.

Наред с перспективните играчи, с които разполага, новият мениджър на лондончани Чаби Алонсо, иска да добави и някои опитни футболисти. Точно по тази причина клубът прояви интерес и към 34-годишния Гранит Джака. Съндърланд обаче блокира опитите на Челси за швейцареца.

Арсенал избра заместник на контузения Салиба
Арсенал избра заместник на контузения Салиба

Вчера се появи информация, че в Арсенал също мислят да привлекат Стоунс, след като Уилям Салиба получи тежка контузия по време на Мондиал 2026. Микел Артета познава много добре качествата на бранителя от времето, което прекара в Манчестър Сити като асистент на Джосеп Гуардиола.

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