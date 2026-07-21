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  3. Де Пол: Много хора чакаха провал на Аржентина

Де Пол: Много хора чакаха провал на Аржентина

  • 21 юли 2026 | 09:55
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Аржентинският халф Родриго де Пол публикува съобщение в социалните мрежи след загубата с 0:1 от Испания на финала на Световното първенство по футбол. То e в същата стилистика, както и обръщенията на Лионел Меси и Енцо Фернандес.

„Най-голямата болка е, че не успяхме да върнем световната титла в страната ни, защото ако някой заслужаваше да изпита това чувство отново, това сте вие. Но с течение на времето започваме да разбираме, че връзката ви с този отбор далеч надхвърля трофея и това е, за което искам да се вкопча, за да преживея този момент.

Днес виждам колко много хора чакаха това падане, разпространявайки безпочвени конспиративни теории по време на Световното първенство, за да притъпят болката от това, че не могат да изпитат това, което всички аржентинци изпитаха – защото усмивките ни ги дразнят, защото действията ни ги притесняват... Но това само затвърди, че страстта и любовта към нашата фланелка могат да направят всичко. Това ще боли дълго време, но днес, повече от всякога, се гордея, че съм аржентинец“, написа 32-годишният футболист.

Де Пол спечели Световното първенство през 2022 г. с националния отбор на Аржентина, както и Копа Америка през 2021 и 2024 г.

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Снимки: Imago

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