Президентът на КОНМЕБОЛ намекна, че сме все по-близо до световно първенство с 64 отбора

Ръководният орган на южноамериканския футбол (КОНМЕБОЛ) настоява Световното първенство през 2030 година да бъде с 64 отбора. Президентът на конфедерацията Алехандро Домингес подкрепи идеята за ново разширяване на формата, призовавайки международната футболна федерация ФИФА да въведе промяната за юбилейния турнир.
"Следващото издание е у дома! През 2030 година Мондиалът идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Това ще бъде невероятна възможност да отпразнуваме стотната годишнина на Световното първенство с турнир с 64 отбора", написа Домингес в публикация в социалните мрежи.
Според настоящия план Испания, Португалия и Мароко ще бъдат основните съорганизатори на турнира, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващи юбилейни мачове, за да бъдат отбелязани 100 години от първия Мондиал през 1930-та в Уругвай.
Преди десетина дни президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че идеята за ново разширение на формата до 64 отбора е добра и трябва да бъде разгледана внимателно след края на Мондиал 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google