Желан от Ман Юнайтед, Арсенал и Челси отказа да подпише нов договор

Полузащитникът на Борнемут Алекс Скот е отказал да подпише нов договор с клуба, докато интересът към него от страна на Арсенал, Челси и Манчестър Юнайтед се засилва, съобщава „Скай Спортс“. Шефовете на "черешките" са отправили няколко предложения към Скот от началото на преговорите в края на миналия сезон. Халфът е дал да се разбере, че към момента не е склонен да приеме нови условия. От Борнемут не желаят да продават талантливия си играч, който навлезе в последните две години от настоящия си контракт. Клубът вече е отхвърлил запитвания от грандовете от Премиър лийг.

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Манчестър Юнайтед, Челси и Арсенал продължават да са на опашката за подписа на Скот, който пътува до САЩ с националния отбор на Англия преди Световното първенство. Към него обаче има интерес и от други клубове. Въпреки това от Борнемут очакват Скот да остане техен играч и през следващия сезон, независимо дали ще подпише нов договор, или ще продължи да играе по настоящия си. Тимът е поставил цена от около 80 милиона паунда, за да откаже кандидатите.

Това е част от общата политика на клуба да задържа най-добрите си футболисти, сред които са още Жуниор Крупи и крилото Раян – двама играчи, към които също има сериозен интерес.

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