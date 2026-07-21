Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00: ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ЗА СЪБИТИЯТА В СЛАВИЯ И СБЛЪСЪКА С ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 2111
  • 0

Една от звездите на националния отбор на България Александър Николов призна след загубата от Франция с 0:3 в последния мач от Лигата на нациите, след който "лъвовете" не успяха да се класират за финалите, че не са успели да си свършат работата до край, но са се борили.

“Имаме големи амбиции. Имаме много добър отбор, който за малко не се класира за финалите на VNL. А тази година, всеки който следи VNL знае, че тази година VNL беше наистина, наистина от едно изключително високо ниво. И 7 победи от 12 мача е рекорд до този момент за България. Във всяко друго издание щеше да ни стигне да се класираме за финалите. Но, точно тази година - не. Смятам, че имаме отбор за полуфинал, за медали, така че се борихме. Абсолютно в Чикаго се чувствахме като домакини! Дори и в мача със САЩ, българите бяха повече от американците, което беше супер готино да се види. Това в България никога няма да се случи - да има повече американци от българи!”, заяви Алекс Николов в специално интервю за Chicago.BG.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Николов заслужи $20 000 от Лигата на нациите

Алекс Николов заслужи $20 000 от Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 15:55
  • 4027
  • 2
Националният отбор за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата в Гърция

Националният отбор за момичета под 16 години отпътува за Балканиадата в Гърция

  • 20 юли 2026 | 15:36
  • 772
  • 0
Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

Националният отбор за жени под 17 години отпътува за Балканиадата в Косово

  • 20 юли 2026 | 15:21
  • 835
  • 0
Всички 12 отбора са лицензирани: Дея спорт получи право на участие в WINBET Супер Волей

Всички 12 отбора са лицензирани: Дея спорт получи право на участие в WINBET Супер Волей

  • 20 юли 2026 | 14:23
  • 2526
  • 2
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 17480
  • 9
Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 06:34
  • 3010
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 7127
  • 2
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 16797
  • 47
Венци Стефанов говори по случай началото на новия сезон

Венци Стефанов говори по случай началото на новия сезон

  • 21 юли 2026 | 11:31
  • 294
  • 0
Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

  • 21 юли 2026 | 10:43
  • 1696
  • 2
Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

  • 21 юли 2026 | 00:42
  • 14098
  • 24