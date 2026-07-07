Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локомотив Пловдив продължава с преговорите с полския Ракув за централния защитник Лукас Риян. На "Лаута“ получиха оферта на стойност 600 000 евро за бразилския бранител, но за момента двата клуба не успяват да си стиснат ръцете.

Полски клуб се приближава до защитник на Локо (Пд)

Още преди повече от месец се появи информация, че Ракув следи изкъсо ситуацията с Риян. Бранителят изигра много силен мач във финала за Купата на България срещу ЦСКА, като тогава отбеляза изравнителния гол, а след това при дузпите също беше точен. Тогава на трибуните на стадион "Васил Левски“ беше бившият спортен директор на Ботев Пловдив Артур Платек, който по това време работеше в Ракув.

Именно Лукас Риян е бил причината за неговата поява на финала. Бразилецът се присъедини към Локомотив Пловдив през лятото на 2025 година и записа 31 мача за "смърфовете". Той може да не е единственият, който ще бъде продаден, както се случи с Жоел Цварц в ЦСКА, твърди "Тема Спорт“. Спекулира се и с желанието на десния защитник Адриан Кова и крилото Каталин Иту да бъдат продадени в други клубове.

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