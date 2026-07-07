Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

  • 7 юли 2026 | 09:30
  • 591
  • 0

Локомотив Пловдив продължава с преговорите с полския Ракув за централния защитник Лукас Риян. На "Лаута“ получиха оферта на стойност 600 000 евро за бразилския бранител, но за момента двата клуба не успяват да си стиснат ръцете.

Полски клуб се приближава до защитник на Локо (Пд)
Полски клуб се приближава до защитник на Локо (Пд)

Още преди повече от месец се появи информация, че Ракув следи изкъсо ситуацията с Риян. Бранителят изигра много силен мач във финала за Купата на България срещу ЦСКА, като тогава отбеляза изравнителния гол, а след това при дузпите също беше точен. Тогава на трибуните на стадион "Васил Левски“ беше бившият спортен директор на Ботев Пловдив Артур Платек, който по това време работеше в Ракув.

Именно Лукас Риян е бил причината за неговата поява на финала. Бразилецът се присъедини към Локомотив Пловдив през лятото на 2025 година и записа 31 мача за "смърфовете". Той може да не е единственият, който ще бъде продаден, както се случи с Жоел Цварц в ЦСКА, твърди "Тема Спорт“. Спекулира се и с желанието на десния защитник Адриан Кова и крилото Каталин Иту да бъдат продадени в други клубове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
  • 520
  • 1
Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
  • 517
  • 0
Раздяла в Марица (Милево)

Раздяла в Марица (Милево)

  • 7 юли 2026 | 08:58
  • 423
  • 0
ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

  • 7 юли 2026 | 08:46
  • 591
  • 0
ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

  • 7 юли 2026 | 08:35
  • 713
  • 5
Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 14816
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 14816
  • 43
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 85710
  • 585
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 68941
  • 134
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 71580
  • 223
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 24599
  • 138
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 14405
  • 6