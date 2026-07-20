ЦСКА подписа договор с двата клуба на Лилчо Арсов

Футболните клубове Академик Пловдив и Пловдив 2015, които се управляват от бившия вратар на Ботев (Пд) Лилчо Арсов, сключиха стратегическо споразумение.

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Според новия договор "армейският" клуб ще може приоритетно да изисква преминаване на най-талантливите футболисти от пловдивските тимове към своята детско-юношеска школа и съответно ще получава правото да се ползва от определени трансферни преференции при тяхното привличане.

След като ПФК "ЦСКА София“ привлече от ФК "Академик Пловдив“ трима от най-талантливите български футболисти родени през 2010 година, сега двата клуба постигнаха и ключово споразумение за дълготрайно сътрудничество. Към партньорството се включва и ФК "Пловдив 2015“, който от години работи в тясно връзка с ФК "Академик Пловдив“.

Споразумението предвижда треньори и скаути на ПФК "ЦСКА София“ да взимат активно участие в първоначалния подбор на млади състезатели за ФК "Академик Пловдив“ и ФК "Пловдив 2015“ и в последствие регулярно да проследяват футболното развитие на селектираните деца.

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ФК "Академик Пловдив“ и ФК "Пловдив 2015“ от своя страна ще имат възможност да изпраща водещите си треньори на стажове и обучения организирани от ПФК "ЦСКА София“.

По силата на споразумението ФК "Академик Пловдив“ и ФК "Пловдив 2015“ ще бъдат единствените футболни академии, която официално ще си сътрудничи с ПФК "ЦСКА София“ за град Пловдив и прилежащата му област.

При навършване на 16-годишна възраст ПФК "ЦСКА София“ може приоритетно да изисква преминаване на най-талантливите футболисти от ФК "Академик Пловдив“ и ФК "Пловдив 2015“ към своята детско-юношеска школа и съответно получава правото да се ползва от определени трансферни преференции при тяхното привличане.

При обучението на младите футболисти ФК "Академик Пловдив“ и ФК "Пловдив 2015“ се съгласуват да споделят футболната философия и методология на ПФК "ЦСКА София“, което да гарантира тяхната по-бърза интеграция при трансферирането на най-талантливите деца и юноши към професионалния клуб, както и съответно да създаде по-добри предпоставки за тяхната последваща адаптация и преход към мъжкия футбол, което е крайната цел на настоящето партньорство.

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