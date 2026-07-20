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  3. ЦСКА поздрави Петко Панайотов

ЦСКА поздрави Петко Панайотов

  • 20 юли 2026 | 17:00
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ЦСКА поздрави Петко Панайотов

Ръководството на ЦСКА не пропусна да поздрави Петко Панайотов, който днес празнува своя 21-и рожден ден.

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"Днес полузащитникът на ЦСКА Петко Панайотов празнува своя 21-и рожден ден.

Панайотов се присъединява към армейския клуб в края на 2021 година, като първоначално играе за втория ни тим, а от средата на 2024 година е неизменна част от първия отбор.Вкарва дебютния си гол с червената фланелка на 2 март 2025 г. срещу Левски (2:2). Носител на Купата на България за 2026 г.До момента има 61 мача и 4 попадения за ЦСКА.

Халфът има 2 мача за националния тим на България.

ЦСКА желае на Петко Панайотов здраве, щастие, късмет и много успехи с армейския отбор", написаха от клуба.

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