Горещ понеделник - ЦСКА гостува на "Овча Купел"

Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Славия и ЦСКА се изправят един срещу друг в първото столично дерби от новия шампионат на efbet Лига. Двубоят от първия кръг на първенството е с начален час 19:15 на стадион “Александър Шаламанов” и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Двата тима ще искат значително да подобрят представянето си в сравнение с миналия сезон и да финишират на по-добра позиция. Домакините завършиха на 11-о място с 46 точки, докато гостите приключиха на четвърта позиция, която не отговаря на амбициите им. Все пак “червените” спасиха сезона със спечелването на Купата на България и класирането си за Лига Европа.

ЦСКА вече започна с официалните мачове през сезона, като отстрани северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на втория по сила турнир в Европа. Играчите на Христо Янев постигнаха две победи с 3:2 като домакин и 2:1 като гост.

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През лятната пауза “червените” привлякоха четирима нови играчи до момента - Жоел Цварц от Локомотив (Пловдив), Жан-Филип Гбамен от Метц, Стефано Сенси от Анортозис и Тами Уору под наем от Ботев (Враца). Няколко души пък се завърнаха от наем - Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев и Матиас Фаетон.

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“Белите” от своя стрна привлякоха Мартин Георгиев от Спартак (Варна), Димитър Буров и Умаро Балде от Монтана, Йоан Борносузов и Илиан Антонов именно от днешния съперник - ЦСКА, а Владимир Николов се завърна след престои в полския Корона.

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