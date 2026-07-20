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  3. Горещ понеделник - ЦСКА гостува на "Овча Купел"

Горещ понеделник - ЦСКА гостува на "Овча Купел"

  • 20 юли 2026 | 11:07
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Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Славия и ЦСКА се изправят един срещу друг в първото столично дерби от новия шампионат на efbet Лига. Двубоят от първия кръг на първенството е с начален час 19:15 на стадион “Александър Шаламанов” и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Двата тима ще искат значително да подобрят представянето си в сравнение с миналия сезон и да финишират на по-добра позиция. Домакините завършиха на 11-о място с 46 точки, докато гостите приключиха на четвърта позиция, която не отговаря на амбициите им. Все пак “червените” спасиха сезона със спечелването на Купата на България и класирането си за Лига Европа.

ЦСКА вече започна с официалните мачове през сезона, като отстрани северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на втория по сила турнир в Европа. Играчите на Христо Янев постигнаха две победи с 3:2 като домакин и 2:1 като гост.

ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия
ЦСКА с информация за билетите за гостуването на Славия

През лятната пауза “червените” привлякоха четирима нови играчи до момента - Жоел Цварц от Локомотив (Пловдив), Жан-Филип Гбамен от Метц, Стефано Сенси от Анортозис и Тами Уору под наем от Ботев (Враца). Няколко души пък се завърнаха от наем - Кевин Додай, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев и Матиас Фаетон.

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

“Белите” от своя стрна привлякоха Мартин Георгиев от Спартак (Варна), Димитър Буров и Умаро Балде от Монтана, Йоан Борносузов и Илиан Антонов именно от днешния съперник - ЦСКА, а Владимир Николов се завърна след престои в полския Корона.

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