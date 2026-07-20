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Неприятен жребий за ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 20 юли 2026 | 15:20
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При отпадане от Карабах в Лига Европа ЦСКА ще продължи европейския си поход в предварителния трети кръг на Лигата на конференциите. Там евентуален съперник на “червените” ще бъде загубилият от двойката Динамо (Киев) - ПАОК. Това отреди тегленият днес жребий в Нион.

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Динамо (Киев) завърши на четвъртото място през изминалия сезон във Висшата лига на Украйна. Отборът игра и в основната фаза на Лигата на конференциите, където се представи нелошо, записвайки две победи. Динамо (Киев) е носител на Купата на Украйна за изминалия сезон.

ПАОК и Кирил Десподов се пребориха за бронзовите медали в Гърция през сезон 2025/2026. Отборът стигна и до 1/16-финалите в Лига Европа, където отпадна от Селта.

Първите срещи ще са на 6 август, когато ЦСКА евентуално ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август.

Останалите потенциални съперници на “червените” бяха:

ФКСБ - Ауда

Динамо (Тбилиси) - Жалгирис

Шериф (Тираспол) - Макаби (Тел-Авив)

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