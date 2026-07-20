Христо Янев определи групата на ЦСКА за Славия

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Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Славия от 1-ия кръг на новия сезон в Първа лига. Двубоят е с начален час 19:15 ч. и ще се играе на ст. „Александър Шаламанов“. Единственият липсващ е Факундо Родригес, който е наказан за двубоя.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов 25. Димитър Евтимов 2. Дейвид Пастор 3. Тамиму Уору 5. Жан-Филип Гбамин 14. Теодор Иванов 17. Анжело Мартино 19. Андрей Йорданов 91. Алекс Тунчев 6. Бруно Жордао 7. Макс Ебонг 8. Стефано Сенси 30. Петко Панайотов 94. Исак Соле 99. Джеймс Ето’о 11. Мохамед Брахими 34. Васил Каймаканов 77. Алехандро Пиедраита 38. Лео Перейра 9. Леандро Годой 10. Жоел Цварц 28. Йоанис Питас

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