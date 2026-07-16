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Маркес: Никой не може да си представи през какъв стрес преминах в началото на сезона

  • 16 юли 2026 | 16:51
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Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес заяви, че се нуждае от психическа почивка след месеците упорит труд, който трябваше да вложи във възстановяването и завръщането си в Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Испанският пилот на Дукати каза, че никой не може да си представи под какъв стрес е бил подложен за този период от време.

Маркес получи тежка контузия след катастрофа в Индонезия само седмица след спечелването на последната си титла, а тя се оказа по-сложна от очакваното. Той получи увреждане на радиалния нерв на дясната ръка, която спираше да реагира, когато той караше. Последваха седем операции, а проблемът бе идентифициран и в крайна сметка отстранен след последната интервенция, която беше извършена в средата на месец май. Само 20 дни по-късно шампионът се завърна на пистата по време на Гран При на Италия.

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"В момента ми е нужно да почина психически. Никой не може да си представи през колко стрес преминах в началото на сезона. В първите пет състезания не знаех какво се случваше. Падах и не разбирах защо това се случва. Нервната ми система не ме предупреждаваше за опасност. В Балатон и Бърно вложих толкова много, колкото човек не може да прави в рамките на цял сезон", каза Маркес.

"От януари до Бърно прекарах безброй часове във физиотерапия и целите ми постоянно се променяха. Сега го правя до два часа дневно. След Нидерландия отоците се забелязват по-рядко и това ми позволи да се фокусирам върху лявата ми ръка. Колкото и странно да звучи, имам по-малко сила в дясната ръка и повече болки в лявата", продължи той.

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В генералното класиране в средата на сезона Маркес заема третото място в генералното класиране с актив от 190 точки и изоставане от 18 спрямо лидера Хорхе Мартин. От началото на кампанията Маркес има три победи в деветте състезания, в които той е участвал, след като триумфира в Унгария, Чехия и Германия миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages

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