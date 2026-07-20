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Панатинайкос на пътя на ЦСКА 1948 при успех над Спартак (Търнава)

  • 20 юли 2026 | 15:18
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ЦСКА 1948 ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш - Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак (Търнава). Това стана ясно на тегленият днес жребий в Нион.

Пакш е бронзов медалист на Унгария за изминалия сезон. Панатинайкос от своя страна завърши четвърти в Гърция през миналата година и достигна до 1/8-финалите на Лига Европа, където отпадна от Бетис.

ЦСКА 1948 се падна да бъде гост в първия мач, който евентуално ще се проведе на 6 август. Реваншът е седмица по-късно.

Ето останалите потенциални съперници на “червените”:

Железничар Панчево - Брага

Лугано - Дукаджини

АЕК Ларнака - Бейтар Йерусалим

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