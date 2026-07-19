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УЕФА прати млад французин на ЦСКА 1948

  • 19 юли 2026 | 18:09
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Съдии от Франция и от Австрия ще ръководят мачовете на ЦСКА 1948 и словашкия Спартак (Търнава) в Лигата на конференциите, обяви днес европейската централа УЕФА. Първата среща, която ще се играе на 22-и юли (сряда) на стадион „Антон Малатински“ в Търнава, е поверена на Матийо Вернис.

32-годишният французин е един от най-бързо развиващите се арбитри от Франция, получава редовно дербита в Лига 1, а вече е и със значка на УЕФА. Преди седмица той ръководи мача на Войводина (Нови Сад, Сърбия) и Ференцварош (Унгария) в Лига Европа. В Словакия ще му помагат Орелиен Друе и Стивън Торегроса, а четвърти съдия е Жереми Стина – всички от Франция. Съдийски наблюдател е Емил Лаурсен от Дания, а делегат на УЕФА е Аурел Йонеску от Румъния.

Във втората среща, която ще се състои на 30-и този месец, на националния стадион „Васил Левски“ в София, съдиите ще бъдат от Австрия. За главен арбитър е назначен Валтер Алтман от Австрия, на когото ще помагат Роберт Щайнахер и Лука Калолних, а за четвърти съдия е изпратен Даниел Пфистер. Цялата съдийска бригада е от Австрия, а мачът след две седмици е от 20:30 часа.

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