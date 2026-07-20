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Тимът на Нидерландия взе наградата за феърплей на Световното

  • 20 юли 2026 | 10:39
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Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на ФИФА за феърплей на Световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на ФИФА. Нидерландия достигна до 1/16-финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорван мач. Редовното време завърши 1:1, а Мароко надделя в изпълнението на дузпи, побеждавайки с 3:2. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата: в четири мача получи само три жълти картона и нито един червен. Испания стана световен шампион, побеждавайки Аржентина с 1:0 на финала (след продължения). Англия спечели бронза, побеждавайки Франция с 6:4 в мача за третото място.

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното
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Снимки: Gettyimages

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