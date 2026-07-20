Ето кои отбори чакат Левски при отпадане от Университатя

Левски ще има сравнително преодолими съперници, ако отпадне от Университатя (Крайова) в Шампионска лига и продължи участието си в Лига Европа. Жребият за третия кръг на втория по сила европейски турнир е днес от 14:00 часа в Нион.

Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

"Сините" и румънският първенец са сред поставените и попаднаха в Група 1 при разбивките. Първите мачове са на 6 август, а реваншите седмица по-късно.

Евентуалният съперник на Левски или Университатя Крайова ще бъде един от загубилите в следните двойки от квалификациите в Шампионска лига:



Сабах - Купс Куопио

Мелби - Линкълн Ред Импс

Иберия - Слован Братислава

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