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Ето кои отбори чакат Левски при отпадане от Университатя

  • 20 юли 2026 | 10:17
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Левски ще има сравнително преодолими съперници, ако отпадне от Университатя (Крайова) в Шампионска лига и продължи участието си в Лига Европа. Жребият за третия кръг на втория по сила европейски турнир е днес от 14:00 часа в Нион.

Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ
Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

"Сините" и румънският първенец са сред поставените и попаднаха в Група 1 при разбивките. Първите мачове са на 6 август, а реваншите седмица по-късно.

Евентуалният съперник на Левски или Университатя Крайова ще бъде един от загубилите в следните двойки от квалификациите в Шампионска лига:

Сабах - Купс Куопио

Мелби - Линкълн Ред Импс 

Иберия - Слован Братислава

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