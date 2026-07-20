Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

Левски ще научи днес потенциалния си съперник в третия предварителен кръг на Шампионска лига. "Сините" ще се изправят срещу Университатя (Крайова), а при победа ще продължат напред в най-комерсиалния футболен турнир. Жребият е днес от 13:00 часа в Нион, като шампионите и румънският първенец са в групата на непоставените.
Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя
Левски или Университатя ще се изправи срещу един от победителите в следните двойки:
Ларн - Цървена звезда
Тюн - Динамо Загреб
Иберия Тблиси - Слован Братислава
Орхус - Лех Познан
Егнатия - Целе
Омония - Кайрат Алмати
Ако Левски продължи към третия квалификационен кръг, това ще означава сигурно участие в евротурнирите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google