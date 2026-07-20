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  3. Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

  • 20 юли 2026 | 09:54
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Левски ще научи днес потенциалния си съперник в третия предварителен кръг на Шампионска лига. "Сините" ще се изправят срещу Университатя (Крайова), а при победа ще продължат напред в най-комерсиалния футболен турнир.  Жребият е днес от 13:00 часа в Нион, като шампионите и румънският първенец са в групата на непоставените.

Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя
Левски успя да картотекира Сангаре и Сула за мачовете с Университатя

Левски или Университатя ще се изправи срещу един от победителите в следните двойки:

Ларн - Цървена звезда

Тюн - Динамо Загреб

Иберия Тблиси - Слован Братислава

Орхус - Лех Познан 

Егнатия - Целе

Омония - Кайрат Алмати

Ако Левски продължи към третия квалификационен кръг, това ще означава сигурно участие в евротурнирите.

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