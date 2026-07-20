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Шиникова загуби в квалификациите на турнира в Палермо

  • 20 юли 2026 | 07:03
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Шиникова загуби в квалификациите на турнира в Палермо

Изабелла Шиникова допусна загуба във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис WТА 125 на клей в Палермо (Италия) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 8, загуби от третата в схемата на пресявките Ноеми Базилети (Италия) с 5:7, 0:6 за 89 минути на корта.

В първия сет се игра равностойно, но Базилети направи решаващ пробив в 12-ия гейм, за да поведе в резултата. Във втората част Шиникова имаше физически проблем и не успя да вземе гейм, отпадайки от надпреварата.

Първата ракета на България Елизара Янева е поставена под номер 8 в схемата и първата й съперничка ще бъде представителката на домакините Федерика Урджези.

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