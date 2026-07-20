Най-важните акценти от турнирите тази седмица

Сезон 2026 в ATP тура продължава през тази седмица с Millennium Estoril Open в Португалия и Generali Open в Австрия. Андрей Рубльов и Лучано Дардери оглавяват схемата в Ещорил, а Александър Бублик и Валентен Вашеро са съответно първите двама поставени в Кицбюел. ATPTour.com разглежда основните теми преди двата турнира.

ПЕТ НЕЩА, ЗА КОИТО ДА СЛЕДИМ В ЕЩОРИЛ

1. Водачите Рубльов и Дардери пристигат след сблъсък на финала

След като се срещнаха във финала в Бостад в неделя, Рубльов и Дардери може отново да стигнат до мача за титлата в Ещорил, където са съответно първи и втори поставен.

2. Мерида пристига с инерция след първата си титла в ATP тура

Испанецът Даниел Мерида спечели дебютния си трофей в ATP тура в събота в Умаг, където участва едва в седмия си турнир на най-високо ниво. 21-годишният тенисист ще се опита да надгради големия си пробив в Ещорил. Мерида започва участието си в турнира от категория ATP 250 с баланс от 12 победи и шест загуби през сезона.

3. Стан продължава прощалния си сезон

През тази седмица ще се проведат последните турнири на клей от сезона в ATP тура. Това означава, че шампионът от „Ролан Гарос“ през 2015 г. и бивш номер 3 в света Стан Вавринка ще направи последното си участие на тази настилка. 41-годишният Вавринка ще прекрати кариерата си по-късно през сезона.

4. Поставеният под номер 3 Блокс

Белгиецът Александър Блокс постигна сериозни успехи на клей през този сезон. Най-силното му представяне беше достигането до полуфиналите на турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Той игра и в третия кръг в Монте Карло и Рим. Миналогодишният финалист на Next Gen ATP Finals влезе за първи път в Топ 100 на 12 януари, а сега вече е сред първите 40 в света и продължава да се изкачва.

5. Табило преследва първата си титла на клей

След като вече спечели титли на ниво ATP тур на твърди кортове и трева, Алехандро Табило ще се опита да добави към колекцията си и трофей на клей.

Той е достигал до три финала на тази настилка, включително на турнира от категория ATP 500 в Рио де Жанейро през тази година. Чилийският левичар е поставен под номер 3 в Португалия.

ПЕТ НЕЩА, ЗА КОИТО ДА СЛЕДИМ В КИЦБЮЕЛ

1. Шампионът Бублик защитава титлата си

По същото време през миналата година Бублик направи една от най-силните серии в кариерата си, като спечели последователно титлите в Гщаад и Кицбюел.

Казахстанецът триумфира в Кицбюел, без да загуби нито един сет. 29-годишният тенисист преследва десетия си трофей в ATP тура и втори през настоящия сезон след титлата в Хонконг.

2. Риндеркнеш преследва първата си титла в тура

Артур Риндеркнеш е най-високо класираният тенисист без титла в ATP тура и ще се опита да промени това през настоящата седмица.

Заемащият 28-ото място в световната ранглиста на PIF ATP французин е поставен под номер 3 в Австрия. Риндеркнеш е достигал два пъти до полуфиналите в Кицбюел – през 2021 и 2025 г.

3. Поставеният под номер 2 Вашеро и възможността за нов сблъсък между братовчедите

Валентен Вашеро оглавява долната половина на схемата. Според позициите на поставените 27-годишният тенисист може да срещне своя братовчед Риндеркнеш на полуфиналите.

Това би било повторение на приказния финал от миналогодишния Мастърс в Шанхай, който Вашеро спечели.

4. Бивши шампиони се срещат в първия кръг

Последните 10 издания на турнира в Кицбюел излъчиха 10 различни шампиони. Сега двама от тях ще се изправят един срещу друг още в първия кръг – победителят от 2023 г. Себастиан Баес и шампионът от 2020 г. Миомир Кецманович. Сърбинът води с 3:0 в съперничеството им.

5. Надеждата на домакините от #NextGenATP Йоел Шверцлер

Австриецът Йоел Шверцлер ще се опита да направи силно впечатление пред родна публика. 20-годишният тенисист преследва първото си класиране за Next Gen ATP Finals. Левичарят все още търси дебютната си победа в основната схема на турнир от ATP тура. Шверцлер ще започне участието си срещу поставения под номер 4 Томас Мартин Ечевери.

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Снимки: Imago