Революция в топките може да промени тениса завинаги

През последните две години в тениса на най-високо ниво състезателите както при мъжете, така и при жените имат общ враг – предмета, който трябва да удрят отново и отново, точка след точка, гейм след гейм, сет след сет и мач след мач. Независимо дали са прекалено бавни, тежки или пухкави, а според неповторимия Даниил Медведев – дори не съвсем кръгли, тенис топките бяха подложени на всякакви критики.

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ATP турът отговори, като започна да централизира разпределението на топките за турнирите. Целта е до 2029 г. всяка отделна серия от надпревари, провеждани в една и съща част на света и върху еднаква настилка, да използва един и същ вид топки. Сега ATP изпробва и нещо различно – промяна на едно от най-отдавна установените правила в тениса.

В момента тенисистите започват мачовете с нови топки. Първата смяна се извършва след седем гейма, а след това топките се подменят на всеки девет гейма. Тази система означава, че състезателите трябва да приспособяват тактиката си, а често и оплитането на кордажа на ракетите си, във всеки отделен период. Когато са нови, топките летят най-бързо и отскачат най-високо. С увеличаването на броя на ударите филцовото им покритие се разрошва, което повишава въздушното съпротивление и ги прави по-бавни и по-малко отскачащи.

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На турнир от сериите „Чалънджър“ през следващия месец обаче ще бъде изпробвана по-ранна смяна на топките. Те първоначално ще бъдат подменяни след пет гейма, а след това на всеки седем. Информацията беше потвърдена от говорител на тура. Бившият номер едно в света и шампион от US Open през 2021 г. Даниил Медведев е сред най-гласовитите критици на топките, използвани в ATP тура. Шампионът от „Ролан Гарос“ Александър Зверев и десетият в световната ранглиста Тейлър Фриц също настояват за промяна.

Според тенисистите по-бавните и тежки топки създават усещането, че мачовете продължават по-дълго, а точките се завършват по-трудно. Данните на ATP обаче показват, че през последните пет години продължителността на разиграванията е останала стабилна или дори е намаляла. Освен това усещането дали една топка е бавна може да зависи от условията на корта и стила на конкретния тенисист.

Ако новата система бъде въведена в целия тур, тя ще има най-сериозно отражение при топките, чието покритие се разрошва по-бързо. Промяната също така ще означава, че организаторите ще се нуждаят от повече топки за всеки турнир. Ако обаче тя намали разликите в състоянието и качеството на топките, с които играчите трябва да се съобразяват по време на мачовете, вероятно ще бъде приета добре.

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