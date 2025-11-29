Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

Българката Изабелла Шиникова и италианката Анастасия Абанято останаха на второ място в надпреварата на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 30 000 долара. Във финала Шиникова и Абанято отстъпиха с 3:6, 2:6 пред американките Кейли Еванс и Джордън МакБрайд.

И двата сета се развиха по сходен начин, като до средата им резултатът бе равен, но в края Еванс и МакБрайд спечелиха по четири поредни гейма, което им осигури и победата.

За Шиникова това бе възможност да спечели петата си титла на двойки на турнири под егидата на Международната тенис федерация (ITF).