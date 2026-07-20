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Малко не достигна на Нестеров за място в основната схема на "Чаланджър" в Швейцария

  • 20 юли 2026 | 16:55
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Малко не достигна на Нестеров за място в основната схема на "Чаланджър" в Швейцария

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна загуба във втория кръг на квалификациите за турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, който е поставен под номер 8 в пресявките, отстъпи на петия поставен Тиаго Монтейро (Бразилия) с 3:6, 6:4, 7:5 за два часа и 18 минути на корта.

Бразилецът осъществи единствения пробив в шестия гейм на първия сет, а в следващия гейм отрази три брейкбола на Нестеров, за да го затвърди и впоследствие да спечели частта.

Във втората част Нестеров загуби още първото си подаване, но веднага изравни резултата, а след равностойна игра се стигна до равенство 4:4. Тогава българинът спечели два поредни гейма, включително с пробив в най-важния десети гейм, с който изпрати срещата в решаващ сет.

В него двамата играха изключително равностойно, като всеки спечели първите си пет подавания. Монтейро направи ключов брейк в 11-ия гейм, за да поведе с 6:5 и да си даде шанс да сервира за победата.

С успеха си в първия кръг от квалификациите Нестеров заработи 3 точки за ранглистата на АТП, в която заема 365-ата позиция, както и 1035 евро от наградния фонд на надпреварата.

По-рано днес другият българин в турнира Александър Донски си осигури участие в основната схема.

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