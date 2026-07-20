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Василев допусна загуба в квалификациите в Сеговия

  • 20 юли 2026 | 16:45
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Василев допусна загуба в квалификациите в Сеговия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Сеговия (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

19-годишният българин, финалист на Откритото първенство на САЩ при юношите, загуби от срещу Дигвиджай Пратап Сингх (Индия) с 3:6, 6:3, 1:6 в мач, продължил час и 52 минути.

Един пробив в четвъртия гейм на откриващия сет беше достатъчен на индиеца, за да поведе в общия резултат. Във втората част обаче Василев реализира единствения брейк в шестия гейм, а след два изпуснати сетбола той беше успешен при третия си опит и така изравни.

Сингх започна решаващия сет с два пробива и пет поредни гейма на сметката си, а до края на срещата младият българин не намери отговор.

Въпреки поражението, благодарение на успеха си в първия кръг от пресявките, Александър Василев заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 578-ата позиция, както и 480 евро от наградния фонд на надпреварата.

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