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Местен любимец впечатли с първата си победа в АТР тура

  • 20 юли 2026 | 18:53
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Местен любимец впечатли с първата си победа в АТР тура

Тиаго Тореш постави впечатляващо начало на турнира в Ещорил в понеделник следобед, след като зарадва родната публика с първата си победа в ATP тура. Участващият с „уайлд кард“ португалец спечели 11 от последните 13 гейма срещу бившия представител на Топ 20 Николоз Басилашвили и постигна убедителна победа с 6:4, 6:2 на турнира от категория ATP 250 на клей.

Тореш, който през миналата година завърши Университета на Тексас в Сан Антонио след четири сезона в колежанския тенис, направи своя дебют на ниво ATP тур.

„Прекарах невероятни четири години в Америка и няма да ви лъжа – случващото се в момента е още по-хубаво“, заяви Тореш, който участва в турнира от рекордното за кариерата си 427-о място в световната ранглиста. „През тази година работя много. Играя изключително добре, но никога не съм си представял, че мога да покажа подобен тенис на такъв стадион.

В момента съм толкова развълнуван. Честно казано, не знам какво да кажа. Винаги се боря. Това е най-силното качество в моя тенис. Винаги вярвам, че мога да спечеля, дори когато се изправям срещу състезатели като него – Басилашвили, които на хартия са много по-добри от мен.“

След като изоставаше с 1:4 в първия сет, Тореш бързо намери своя ритъм и повече не изпусна контрола върху двубоя. Подкрепян от енергията на родните фенове на Португалската ривиера, той стигна до победата за 70 минути. 24-годишният тенисист спечели 74 процента от точките след вкаран първи сервис – 17 от 23. Така той си осигури среща във втория кръг с поставения под номер 3 Алехандро Табило.

Тореш е един от шестимата португалски тенисисти в основната схема на сингъл при мъжете в Ещорил през тази година. Това е най-голямото присъствие на представители на домакините в историята на турнира.

Титуан Дроге отстрани поставения под номер 7 Камило Уго Карабели с 6:0, 3:6, 6:4 в първия кръг. Това беше 11-ата победа на французина срещу състезател от Топ 100 във всички категории турнири през настоящия сезон.

Заемащият 114-тото място в света Дроге ще срещне във втория кръг финалиста от Умаг Дамир Джумхур или своя сънародник Юго Гастон.

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