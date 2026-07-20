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Донски се класира за основната схема в Цуг

  • 20 юли 2026 | 14:24
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Донски се класира за основната схема в Цуг

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.

27-годишният българин победи втория поставен в пресявките 275-и в света Хуан Пабло Варияс (Перу) със 7:5, 6:3 за час и 37 минути на корта.

Донски осъществи пробив за водачество с 4:2 в първия сет, но Варияс успя да върне брейка и да изравни до 5:5. Тогава българинът спечели два поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част Донски взе аванс от 3:1 след пробив на нула, който впоследствие затвърди със спечелено подаване, а до края перуанецът не успя да отвърне. В хода на срещата едно от най-силните оръжия на българина беше неговият сервис, който му донесе общо 11 аса.

След втория си последователен успех Александър Донски заработи 5 точки за ранглистата на АТП, в която заема 549-ото място, както и 2 045 евро от наградния фонд на надпреварата.

Донски ще участва и в турнира на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2 в схемата, ще се изправят в първия кръг срещу получилите „уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.

По-късно днес Пьотр Нестеров също ще играе за място в основната схема на турнира на сингъл срещу номер 298 в световната ранглиста Тиаго Монтейро (Бразилия).

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