Пропуснат мачбол и драматична загуба за Шиникова на финала в Египет

Изабелла Шиникова остана втора на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд от 15 000 долара.

Поставената под номер 2 българка отстъпи в драматичен финал пред първата в схемата Катерина Кузмова (Словакия) с 1:6, 6:3, 5:7. Двубоят продължи два часа и три минути.

Шиникова загуби пет поредни гейма от 1:1 до 1:6 в първия сет, но във втория поведе с 4:1 и след 6:3 изравни резултата. Решителният трети сет беше изключително драматичен. Българката поведе с 5:2, при този резултат пропусна мачбол, а след това загуби пет поредни гейма и загуби двубоя.

Преди финала Шиникова постигна четири поредни победи в турнира.

34-годишната българка има 27 титли на сингъл от турнири на ITF при жените, като три от тях спечели през миналата година именно в Шарм ел Шейх.