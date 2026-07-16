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  3. Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Истанбул

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Истанбул

  • 16 юли 2026 | 03:40
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Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Истанбул

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Мариана Дражич (Хърватия) спечелиха срещу участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Мелис Йълдъръм и Ирмак Йозтюрк с 6:2, 6:1 за 54 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат Полина Яценко (Русия) и Алиона Фалей (Беларус).

34-годишната Шиникова записа две победи в квалификациите и загуба в първия кръг на основната схема на сингъл.

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