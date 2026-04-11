Шиникова достигна до финала на турнира по тенис в Шарм ел Шейх

  • 11 апр 2026 | 14:10
Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 2 в схемата българка победи на полуфиналите със 7:6(3), 6:2 Карла Попович (Хърватия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Шиникова започна колебливо мача и изостана с 1:4, но успя да изравни за 4:4 в първия сет, който стигна до тайбрек. В него българската тенисистка поведе с 6:3 точки и от първата си възможност затвори сета в своя полза. 34-годишната българка спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 във втората част и триумфира с победата.

Това е четвърта поредна победа за Изабелла Шиникова на турнира, като утре тя ще играе за титлата срещу първата поставена Катерина Кузмова (Словакия).

Шиникова има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях бяха спечелени през миналата година в Шарм ел Шейх.

Още от Тенис

Гергана Топалова продължава по план към 1/2-финалите в Бонита Спрингс

Гергана Топалова продължава по план към 1/2-финалите в Бонита Спрингс

  • 11 апр 2026 | 01:42
  • 1000
  • 0
Алкарас се разправи с Бублик и ще има изненадващ съперник на 1/2-финала в Монте Карло

Алкарас се разправи с Бублик и ще има изненадващ съперник на 1/2-финала в Монте Карло

  • 11 апр 2026 | 00:51
  • 3554
  • 3
Синер не срещна големи трудности и чака Зверев на полуфинала

Синер не срещна големи трудности и чака Зверев на полуфинала

  • 10 апр 2026 | 17:47
  • 1168
  • 0
Три поколения хегемони на клей

Три поколения хегемони на клей

  • 10 апр 2026 | 17:02
  • 1102
  • 0
Нестеров е полуфиналист в Тунис

Нестеров е полуфиналист в Тунис

  • 10 апр 2026 | 16:32
  • 1207
  • 0
България предсрочно срази Египет

България предсрочно срази Египет

  • 10 апр 2026 | 16:21
  • 1115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 6666
  • 31
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 11741
  • 38
Арсенал 1:1 Борнемут, Гьокереш изравни от дузпа

Арсенал 1:1 Борнемут, Гьокереш изравни от дузпа

  • 11 апр 2026 | 15:25
  • 3233
  • 41
Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

  • 11 апр 2026 | 12:17
  • 15416
  • 27
Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

  • 11 апр 2026 | 11:28
  • 14195
  • 73
„Вабанк“: Велико дерби на Великден

„Вабанк“: Велико дерби на Великден

  • 11 апр 2026 | 11:00
  • 9897
  • 14