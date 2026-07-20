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  3. Поносим жребий в Лига Европа за Левски, ако отпадне от Крайова

Поносим жребий в Лига Европа за Левски, ако отпадне от Крайова

  • 20 юли 2026 | 14:09
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Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Левски ще се изправи срещу загубилия от мача на първенците на Азербайджан и Финландия Сабах - КуПС в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако отпадне от Шампионската лига след битките с румънския първенец Университатя (Крайова). Това отреди тегления днес в Нион жребий. "Сините" биха били гости в първия мач на 6 август, а реваншът е седмица по-късно.

Другите варианти за Левски бяха загубилият от двойките Мелби - Линкълн Ред Импс и Иберия - Слован Братислава

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ
Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Любопитно е, че Левски отстрани Сабах преди точно година, когато го победи на два пъти в Лигата на конференциите с 2:0 и 1:0. През настоящия сезон азерите започнаха участието си в Шампионската лига с победа над ТНС от Уелс с две победи - 2:1 и 2:0. Финландците пък започнаха с драматично отстраняване на Вардар (Северна Македония) след продължения. През миналия сезон КуПС игра в основната фаза на Лигата на конференциите и записа добро участие, стигайки до елиминациите, където отпадна от Лех (Познан).

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