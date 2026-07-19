Верстапен: Третото място беше максимумът днес

Макс Верстапен се завърна на подиума в Гран При на Белгия, но бившият световен шампион нямаше състезателното темпо, за да участва в битката за победата срещу Андреа Кими Антонели и Шарл Леклер.

„Мисля, че трябва да съм доволен от този резултат – обясни след финала Макс. – Опитах всичко, което можах в това състезание. Първата ми серия обиколки не беше лоша. Но втората се оказа малко по-трудна от очакваното.

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

„Също така, мисля, че двамата с Кими извадихме лош късмет с виртуалната кола за сигурност.

„Мисля, че за нас е много добре, че стигнахме до подиума. Дадох всичко, на което бях способен и мисля, че третото място е добър резултат.“

Антонели: Беше трудно състезание и трудна победа!

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Снимки: Gettyimages